الأربعاء 16-06-2021
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الأربعاء، 16-06-2021 04:57 م

الروبل الروسي يصعد في ظل قمة بوتين وبايدن

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الوكيل الإخباري- ارتفعت العملة الروسية أمام الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، في ظل قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف.

وبحلول الساعة 15:05 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 18 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 71.99 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 28 كوبيكا إلى 87.26 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وكما أفاد الكرملين في وقت سابق، فإن الرئيسين سيبحثان، اليوم الأربعاء، وضع وآفاق العلاقات الثنائية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، بالإضافة إلى قضايا الساعة، بما في ذلك التعاون في مكافحة جائحة كورونا وتسوية الصراعات الإقليمية.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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