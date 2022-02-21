الروبل الروسي يعوض بعض خسائره

الوكيل الاخباري-عوضت العملة الروسية اليوم بعض الخسائر التي منيت بها الأسبوع الماضي مع تصعد الوضع في شرق أوكرانيا، إذ سجل الروبل الروسي خلال تعاملات اليوم قراءة دون مستوى 76 روبلا للدولار.

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وبحلول الساعة 10:48 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 59 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.75 روبل.



فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 19 كوبيكا إلى 87.41 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.



وجاء ذلك بعد أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون جدوى تكثيف العمل عبر صيغة نورماندي لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة المتصاعدة في أوكرانيا.



ومنذ يوم الخميس الماضي، تصاعد الوضع في دونباس (شرق أوكرانيا)، وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا عن عشرات الهجمات من قبل القوات الأوكرانية.



كما أعلنت سلطات الجمهوريتين عن عمليات الإجلاء للمواطنين إلى منطقة روستوف الروسية، تضم النساء والأطفال وكبار السن، على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في جنوب شرق أوكرانيا (دونباس).

روسيا اليوم