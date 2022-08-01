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الإثنين، 01-08-2022 12:43 م

الروبل الروسي يهبط أمام الدولار

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الوكيل الإخباري - هبط الروبل الروسي أمام الدولار لأقل مستوى منذ أكثر من 3 أسابيع في أسواق موسكو اليوم الاثنين، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط وبعد أن فقدت العملة الروسية الدعم المتمثل في فترة تحصيل ضرائب مواتية بنهاية الشهر الماضي.

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وفي الساعة 0729 بتوقيت غرينتش، انخفضت قيمة الروبل 1.1 بالمئة مقابل الدولار وبلغت 62.30 روبل للدولار وكانت في وقت سابق قد لامست 62.4875.


وفقدت العملة الروسية 1.9 بالمئة من قيمتها أمام اليورو لتصل إلى 63.66.


وأوقفت أسعار النفط المرتفعة وفائض قوي في الحساب الجاري بعض الخسائر في الأسبوع الماضي لكن الروبل فقد إلى الآن نحو 7 بالمئة من قيمته أمام الدولار.
وقال مدير الاستثمار في لوكو إنفست، دميتري بوليفوي، "ضعف الروبل باطراد بسبب نهاية فترة تحصيل الضرائب وجني الأرباح". ( سكاي نيوز )


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