الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الغذاء والدواء: حملة رقابية خلال العيد والتفتيش على مدار الساعة

"التشريع والرأي" ينشر مسودة نظام تقاعد موظفي الأمانة ومكافآتهم

أسعار الذهب محلياً

الروبل الروسي يواصل تعزيز مواقعه.. اليورو يهبط إلى مستوى هو الأدنى في نحو عامين

معظم الحوامل المصابات بـ COVID-19 ينقلن الأجسام المضادة إلى الجنين

مفتي عام المملكة: القدس والمقدسات تعتبر لدى الملك خطا أحمر

الأردن بالمرتبة 81 عالمياً على مؤشر الابتكار

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تفاصيل أسعار الخضار اليوم .. والليمون يواصل ارتفاعه

إصابة بحادث تدهور صهريج على اوتوستراد المفرق

الثلاثاء، 26-04-2022 11:16 ص

الروبل الروسي يواصل تعزيز مواقعه.. اليورو يهبط إلى مستوى هو الأدنى في نحو عامين

6267a18f4c59b71bec1ebb11


الوكيل الاخباري- تواصل العملة الروسية الارتفاع أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، وجرى اليوم الثلاثاء تداول اليورو دون مستوى 76 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020.

اضافة اعلان

 

وبحلول الساعة 10:08 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 70 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.43 روبل.

في حين تراجع سعر صرف اليورو بواقع 85 كوبيكا إلى 76.31 روبل، وقبل ذلك بدقائق تم تداول العملة الأوروبية عند 75.95 روبل، وذلك لأول مرة منذ شهر مارس من العام الماضي.

وفي مطلع الشهر الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

ويرى بعض الخبراء أن إجراءات المركزي الروسي شكلت دعما كبيرا للعملة الروسية وساهمت في تعزيز مواقع الروبل الروسي.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
ذهب خاص

أسعار الذهب محلياً

f536c21c-e02f-4499-bfde-ed020f1bf0d4

ارتفاع أسعار النفط عالميا

626646814c59b748e86455f8

الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض سقف أعلى لسعر النفط الروسي

626796544c59b71bec1ebaee

المركزي الصيني يخفض اليوان إلى أدنى مستوى في نحو عام

09-03-22-686250091

توقعات صادمة لأكبر اقتصاد في العالم.. ماذا سيفعل بايدن؟

62665cd94c59b748f9720c25

الدولار يقترب من ذروة عامين بفعل مخاوف كورونا بالصين وتوقعات الفائدة

أخبار متعلقة
1633250151_796_91790_euronoteslarge

اليورو يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تزايد الرهان على رفع الفائدة

دولارات

الدولار يقفز لأعلى مستوى في 20 عاما مقابل الين الياباني

624e8ebc42360460a92f7d67

للمرة الأولى في نحو 8 أسابيع.. الدولار يهبط دون مستوى 75 روبلا

دولارات 2

الدولار يقفز لأعلى مستوى في عامين

6241a57a42360409b12ede56

الروبل الروسي يواصل الارتفاع أمام الدولار

20211126130327460

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته أمام الين الياباني منذ ديسمبر 2015