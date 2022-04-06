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الأربعاء، 06-04-2022 08:10 ص

الروبل يظهر انتعاشا رغم العقوبات

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الوكيل الإخباري - قالت مقالة نشرت أمس الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لإذاعة NPR الأمريكية، إن الروبل الروسي أظهر مؤخرا انتعاشا مستقرا وسريعا، وأصبح العملة الأكثر ديناميكية في العالم في مارس.

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وتذكر كاتب المقالة، أن سعر صرف الروبل تراجع في المداولات في أوائل مارس، بنسبة 40٪ - إلى 139 روبل لكل دولار – وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.


وتابعت المقالة: "ولكن في منتصف مارس، بدأ الروبل الروسي عملية الانتعاش الكبير. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان يتم تداوله بسعر 84 لكل دولار، أي عاد إلى ما كان عليه في بداية العملية الخاصة. وهذا ليس انتعاشا قصير المدى. إنه انتعاش سريع وثابت جعل الروبل العملة الأكثر ديناميكية في العالم في مارس".


وفي الوقت نفسه، شددت المقالة على أن جميع العقوبات الغربية المعادية لروسيا والتي فُرضت فيما يتعلق بالعملية العسكرية في أوكرانيا "تستمر في العمل، وفي بعض الحالات تم تشديدها".

 

روسيا اليوم


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