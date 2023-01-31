الثلاثاء 31-01-2023
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الثلاثاء، 31-01-2023 12:34 م

الروبل ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

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الوكيل الإخباري - انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبا مقابل الدولار، الاثنين، بعد أن تضاءل الدعم الذي يتلقاه من مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر، ولم تفعل المبيعات اليومية لليوان الصيني الكثير لدعم العملة الروسية.

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وخسر الروبل 1% مقابل الدولار إلى 70.18، وهو الأدنى منذ 11 يناير/كانون الثاني.


كما نزل الروبل أمام اليورو 1.4% إلى 76.53، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، وتراجع 1.2% مقابل اليوان إلى 10.39.


وعادة ما يكتسب الروبل الدعم من مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر عندما يحول المصدرون عائدات النقد الأجنبي لسداد الالتزامات المحلية. وكالات

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