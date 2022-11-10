الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل فلسطينيا اثناء مروره بمعبر بيت حانون

بعد المنخفض الأخير.. معاصر الزيتون في ذروة عملها

نحو 3.3 آلاف دينار نصيب الفرد من الدين العام

اتفاق على تشكيل ائتلاف نيابي وتقليص عدد المرشحين للمكتب الدائم

الدفاع الروسية تعلن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين

هل يجوز الاقتداء بالإمام الجالس في الصلاة ؟ الإفتاء تجيب

ترفيعات ضباط في الأمن والجيش

الزراعة تطلق مبادرة لا لهدر الغذاء

طائرة عسكرية مصرية تتجه إلى لبنان بأمر من السيسي

العيسوي يرعى إطلاق مبادرة ملكية للتشغيل بقطاع تكنولوجيا المعلومات

 
الخميس، 10-11-2022 03:00 م

السعودية: ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 15.7%في أيلول

326004_18_1668078078


الوكيل الإخباري - ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية لشهر أيلول الماضي بنسبة 15.7 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021، نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز.

اضافة اعلان


وأفادت بيانات أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية اليوم الخميس، بارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أيلول 2022 بنسبة 14.2 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 22 بالمئة، وصعد نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 5.5 بالمئة خلال الفترة نفسها مقارنة مع شهر آب 2022.


وأوضحت البيانات أن معدل النمو كان إيجابيا منذ أيار 2021، ومستمرا في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية، وتسارع النمو في نهاية عام 2021 بعد سلسلة من الأشهر التي انخفضت فيها معدلات النمو في عامي 2019 و2020 متأثرة جزئيا بآثار الوباء العالمي.


بترا

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-10-05 at 1.16.02 PM

نحو 3.3 آلاف دينار نصيب الفرد من الدين العام

636cc10e1f450

%3.36 ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي حتى أيلول الماضي

5555

الحديد يدعو لزيادة تمثّل غرفة تجارة عمّان في مناطق شرق وجنوب عمّان

634685593d2f9

ارتفاع التضخم بالأردن إلى 4.14% في 10 شهور

Doc-P-996759-638004232837247626

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

61979ffb4c59b726e034b87f

النفط يستقر عالميا مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

أخبار متعلقة
ارامكو-4 (1)

أرامكو السعودية تشحن الكميات التعاقدية كاملة لآسيا في ديسمبر

resize (2)

طاقة الرياح تصل لرقم قياسي في بريطانيا وتخفف الاعتماد على الغاز

mohammed al jadaan

وزير المالية السعودي: الأشهر المقبلة ستكون صعبة جدا على الشرق الأوسط

854

السعودية تحجز 5 مراكز في قائمة أكبر 100 شركة بتروكيماويات في العالم

01925c6b61a93221db599c3068f656b2

واردات الصين من النفط الروسي ترتفع 22% في أيلول

HXU8yGLk6E4Q2P24FuDlPRklITKNO6GqsQ4sKozv

السعودية تحصر تحديات القطاع الخاص في مشاريع صندوق التنمية بالخارج