السعودية: ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 15.7%في أيلول

الوكيل الإخباري - ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية لشهر أيلول الماضي بنسبة 15.7 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021، نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز.

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وأفادت بيانات أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية اليوم الخميس، بارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أيلول 2022 بنسبة 14.2 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 22 بالمئة، وصعد نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 5.5 بالمئة خلال الفترة نفسها مقارنة مع شهر آب 2022.



وأوضحت البيانات أن معدل النمو كان إيجابيا منذ أيار 2021، ومستمرا في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية، وتسارع النمو في نهاية عام 2021 بعد سلسلة من الأشهر التي انخفضت فيها معدلات النمو في عامي 2019 و2020 متأثرة جزئيا بآثار الوباء العالمي.



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