السعودية.. ارتفاع صادرات النفط

الوكيل الإخباري - أفادت بيانات رسمية سعودية ، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي صادرات السعودية من النفط، بما يشمل الخام والمنتجات النفطية، ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 7,09 مليون برميل يوميا.

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وارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية، من مستوى 6,99 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي.



وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.



المصدر: روسيا اليوم

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