السعودية.. الإيرادات غير النفطية تغطي 40 بالمئة من الإنفاق

الوكيل الإخباري - أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الإيرادات غير النفطية في السعودية ساهمت في تغطية 40 % من حجم نفقات الحكومة حتى نهاية العام الماضي، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 % فقط في المراحل السابقة.

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وقال وزير المالية السعودي، خلال أعمال "ملتقى الميزانية 2023" إن هذا التطور الكبير في الإيرادات غير النفطية جاء بفضل سياستها المالية الجديدة لتجنب الاعتماد على الإيرادات ذات المصدر المتذبذب (النفطية)، التي أدت إلى عجوزات في الميزانية العامة للدولة خلال الأعوام الماضية.



وأضاف الجدعان، حول رحلة الميزانية التي بدأت من برنامج التوازن المالي: "كانت هناك تحديات كبيرة، إذ بلغ العجز قبل 5 أعوام 15% من الناتج المحلي المالي للميزانية، وسحبت البلاد خلال عدة أعوام ما يتجاوز تريليون ريال.



وأوضح أنه جرى الانتقال من برنامج التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية، المخطط له على مدى 3 أعوام، وقد يمتد إلى 10 أعوام، موضحا أن الإنفاق أصبح معتمد على استراتيجيات. ( سكاي نيوز )