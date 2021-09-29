السعودية .. البنك المركزي يمدد برنامج تحفيزات المنشآت

الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، تمديد لمدة 3 أشهر أحد تدابير التحفيز التي أطلقها العام الماضي للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على منشآت في القطاع الخاص.

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ويجري الحديث عن تمديد برنامج تأجيل سداد مدفوعات قروض Deferred Payment Program، والبرنامج هو أحد برامج دعم تمويل القطاع الخاص.

وتم التمديد لـ 3 أشهر إضافية من تاريخ 1 أكتوبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2021، وفقا لبيان صدر عن البنك المركزي السعودي.



وأشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى اليوم قد تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال.





#البنك_المركزي_السعودي يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي مازالت متأثرة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.https://t.co/Wh1YpVkIo9#SAMA pic.twitter.com/F3ne1esOpF — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) September 29, 2021

المصدر : روسيا اليوم