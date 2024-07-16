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الثلاثاء، 16-07-2024 10:41 ص

السعودية.. التضخم السنوي يتباطأ إلى 1.5% خلال يونيو

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الوكيل الإخباري- تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر يونيو الماضي.

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وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الثلاثاء، تباطؤ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في يونيو إلى 1.5 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 2.7 بالمئة في يونيو 2023.


وكان التضخم السنوي في السعودية  عند 1.6 بالمئة في مايو الماضي.


وأرجعت الهيئة السبب في تسجيل المؤشر للنسبة الحالية للتضخم في السعودية إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.4 بالمئة، بجانب ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1 بالمئة.

 

 

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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