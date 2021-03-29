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الإثنين، 29-03-2021 08:46 م

السعودية تتسلم رئاسة اتحاد البورصات العربية

بورصة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، رئاسة اتحاد البورصات العربية خلفا لمصر.

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وقالت صحيفة "آفاق" إن البورصة المصرية، رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية لدورتين متتاليتين، سلمت رئاسة اتحاد البورصات العربية، إلى السوق المالية السعودية "تداول".


وجاء تسليم الرئاسة خلال فعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العالمي والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، باستخدام الوسائط التكنولوجية حفاظاً على الأرواح وضماناً لاستمرارية العمل، في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.


وتمنى محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية: "كل التوفيق للسعودية لاستكمال عملية إصلاح وتطوير البورصات العربية لتعزيز التجارة البينية ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية".


يشار إلى أن اتحاد البورصات العربية يضم حالياً 21 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية والمصارف في المنطقة العربية، وبلغ عدد الشركات المدرجة بالأسواق العربية 1662 شركة برأسمال يبلغ 3.1 تريليون دولار بنهاية 2019.


من جانبه تقدم رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، خلال كلمته، بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد على كل الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للاتحاد والتصدي لكل التبعات الصعبة والضاغطة بسبب جائحة كورونا.


وأكد أن في الفترة المقبلة تحت رئاسة السعودية " تداول" سيتم العمل بشكل متكامل لاستمرار تطوير وتنمية البورصات العربية من خلال الاتحاد، لاسيما العمل سريعا على تضمين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتسريع وتيرة التنمية والتطوير بما يحق المستهدفات المرجوة.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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