الأحد 21-11-2021
الوكيل الاخباري

الأشغال تتعامل مع 142 بلاغا خلال المنخفض الجوي الحالي

نقيب الاطباء : علينا دراسة العودة للتعليم عن بعد

الطفيلة: إجراءات وجولات رقابية للحد من وباء كورونا

مصدر يوضح حول قرارات مجلس الوزراء بشأن الاجراءات التشديدية

الصحة : الالتزام بإجراءات الوقاية يحول دون الاغلاقات وتطبيق اي قرارات جديدة

طعن شاب عشريني على يد عامل وافد في اربد

ارتفاع على نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم

صندوق استثمار الضمان ينظم الملتقى الرابع للحوكمة المؤسسية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

انطلاق فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك العقبة/6

الأحد، 21-11-2021 03:38 م

السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين في أكتوبر

النفط-1


الوكيل الإخباري-أظهرت بيانات الجمارك الصينية الأحد أن السعودية احتفظت بصدارتها لموردي النفط الخام للصين للشهر الـ11 على التوالي في أكتوبر، مع زيادة الكميات الموردة 19.5% عن الفترة نفسها قبل عام.

اضافة اعلان

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي واردات النفط السعودي بلغ 7.1 مليون طن بما يعادل 1.67 مليون برميل يوميا، بزيادة 19.5 بالمئة عن 1.4 مليون برميل يوميا قبل عام، ومقارنة مع 1.94 مليون برميل يوميا في سبتمبر.
وزادت الواردات من روسيا، بما فيها النفط المورد عبر خطوط أنابيب، 1.3 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.6 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 1.56 مليون برميل يوميا. ويأتي ذلك بالمقارنة مع 1.49 مليون برميل يوميا في سبتمبر.


جاء نمو الإمدادات الروسية، خاصة الإمدادات من مزيج إسبو الرئيسي، في أعقاب إصدار الصين حصص استيراد جديدة في أغسطس وأكتوبر، مما سمح لشركات مستقلة بزيادة مشترياتها من واحد من الخامات المفضلة لديها.
ومع ذلك، انخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في ظل تقييد كبير تفرضه بكين على واردات شركات التكرير المستقلة.


وانخفضت الإمدادات من البرازيل 53.2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت الإمدادات من الولايات المتحدة 91.8 بالمئة.

 

وأفادت وكالة "رويترز" بأن واردات الصين من النفط الإيراني تجاوزت نصف مليون برميل يوميا في المتوسط بين أغسطس وأكتوبر، إذ يرى مشترون أن الحصول على الخام بأسعار منخفضة يطغى على أي مخاطر تتعلق بخرق العقوبات الأمريكية.


وعبر أغلب هذا النفط على أنه صادرات من عمان والإمارات وماليزيا، مما أثر على الإمدادات المنافسة من البرازيل ودول غرب أفريقيا.


وتظهر البيانات الرسمية باستمرار أن الصين لم تستورد أي نفط من إيران أو فنزويلا منذ بداية 2021، إذ تحجم شركات النفط الوطنية بسبب مخاوف بشأن العقوبات الأمريكية.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار ألبوم ليست



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7

البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم في مصر

9999007896

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم في فلسطين

2e18afda0d39cf0b08b5f6c348f23b77

أسعار الذهب الأحد 21/ 11/ 2021

384d06932a669ac9b2908029afd501f8

قطر: 39.5 مليار دولار فائض الميزان التجاري في 9 أشهر

8202021153239178308649

أسعار الذهب اليوم السبت 20/ 11/ 2021

يور

تراجع اليورو في السوق الأميركية العالمية

أخبار متعلقة
1594390609694

تراجع أسعار النفط عالمياً

نفط

أسعار النفط تهبط عالميا

1636721996823

تراجع أسعار النفط عالمياً

النفط

تراجع أسعار النفط عالميا

1636550268667

تراجع أسعار النفط عالميا

thumbs_b_c_5261d8f4b191eb80cdc51c7102de0544

ارتفاع أسعار النفط عالميا