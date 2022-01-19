السعودية تحدد 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض

الوكيل الاخباري- أعلنت أمانة العاصمة السعودية الرياض، عن تحديد 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض والوصول إلى المستفيدين في مواقعهم.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت أمانة منطقة الرياض صورة توضيحية للنشاطات الـ9، وعلقت عليها: "تمكينا لرواد الأعمال المواطنين، وارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكم.. 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض والوصول إلى المستفيدين في مواقعهم"، لافتة إلى أن هذه النشاطات هي الآتية:



- أعمال الصيانة المنزلية (سباكة وكهرباء وتكييف وتبريد).



- صيانة أجهزة الحاسب الآلي.



- صيانة الهواتف المحمولة.



- لصيانة الخفيفة للسيارات في الكهرباء والميكانيكا.



- إصلاح الإطارات.



- غسيل السيارات.



- تبديل زيوت المركبات.



- تأجير الدراجات الهوائية.



- الحلاقة للرجال والأطفال.

المصدر: روسيا اليوم