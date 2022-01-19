السعودية تحدد 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض

الوكيل الاخباري- أعلنت أمانة العاصمة السعودية الرياض، عن تحديد 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض والوصول إلى المستفيدين في مواقعهم.
وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت أمانة منطقة الرياض صورة توضيحية للنشاطات الـ9، وعلقت عليها: "تمكينا لرواد الأعمال المواطنين، وارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكم.. 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض والوصول إلى المستفيدين في مواقعهم"، لافتة إلى أن هذه النشاطات هي الآتية:
- أعمال الصيانة المنزلية (سباكة وكهرباء وتكييف وتبريد).
- صيانة أجهزة الحاسب الآلي.
- صيانة الهواتف المحمولة.
- لصيانة الخفيفة للسيارات في الكهرباء والميكانيكا.
- إصلاح الإطارات.
- غسيل السيارات.
- تبديل زيوت المركبات.
- تأجير الدراجات الهوائية.
- الحلاقة للرجال والأطفال.
المصدر: روسيا اليوم