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الأربعاء، 19-01-2022 09:31 ص

السعودية تحدد 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض

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الوكيل الاخباري- أعلنت أمانة العاصمة السعودية الرياض، عن تحديد 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض والوصول إلى المستفيدين في مواقعهم.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت أمانة منطقة الرياض صورة توضيحية للنشاطات الـ9، وعلقت عليها: "تمكينا لرواد الأعمال المواطنين، وارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكم.. 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض والوصول إلى المستفيدين في مواقعهم"، لافتة إلى أن هذه النشاطات هي الآتية: 

- أعمال الصيانة المنزلية (سباكة وكهرباء وتكييف وتبريد).

- صيانة أجهزة الحاسب الآلي.

- صيانة الهواتف المحمولة.

- لصيانة الخفيفة للسيارات في الكهرباء والميكانيكا.

- إصلاح الإطارات.

- غسيل السيارات.

- تبديل زيوت المركبات.

- تأجير الدراجات الهوائية.

- الحلاقة للرجال والأطفال.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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