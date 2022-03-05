السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن الثاني عربيا و44 عالميا في إصابات كورونا

الخارجية: جهودنا الآن تنصب على تأمين الأردنيين في سومي الأوكرانية

التربية: الاختبارات التشخيصية في مرحلة إدخال النتائج

الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار لفتح ممرات لخروج مدنيين من أوكرانيا

توجيهات ملكية لشمول 27 ألف طالب بالمنح والقروض

دبي لصناعات الطيران: 7٪ من الأسطول مؤجر لشركات طيران في روسيا

الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%

مراكز التطعيم بدون موعد مسبق لجميع الجرعات اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب محليا

بدء الجولة الثانية من اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية اليوم

السبت، 05-03-2022 09:48 ص

السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا تسليم أبريل

2022-03-04_18-29-34_992867


الوكيل الاخباري- رفعت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لشهر أبريل لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا بما يتماشى مع توقعات السوق.

وقالت الشركة، أمس الجمعة، إنها رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر أبريل/نيسان إلى آسيا ليصبح 4.95 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي، من 2.15 دولار في مارس/آذار.

وحددت السعودية، أيضا سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي إلى شمال غرب أوروبا بزيادة 1.60 دولار مقابل سعر برنت، وهو يمثل زيادة قدرها 1.70 دولار، مقارنة مع شهر مارس/آذار وللولايات المتحدة بزياد 3.45 دولار فوق مؤشر أرغوس فيما يمثل زيادة تبلغ دولارا عن الشهر السابق، حسب رويترز.

وكان من المتوقع أن ترفع السعودية أسعار أبريل/نيسان بشكل حاد لآسيا مع قلة الإمدادات العالمية بسبب مشاكل التمويل والشحن الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
622308fd42360476b74cb973

وكالة فيتش تخفض تصنيف شركات روسية

117899

دبي لصناعات الطيران: 7٪ من الأسطول مؤجر لشركات طيران في روسيا

chinamain_81f22b7d-fefd-4b88-90c9-f5100458158c

الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%

158

جهاز أبوظبي للاستثمار يقلص الوظائف لتوفير 272 مليون دولار

1 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب محليا

320224165650953558394

أسعار النفط تقفز 7% فوق 118 دولاراً بفعل صراع أوكرانيا

أخبار متعلقة
171aba9f-a498-41bc-8e58-9a29c70ced75_16x9_1200x676

اكتشاف حقول غاز جديدة في السعودية

d9f2b57d-225f-467f-a87b-3e94798c016f_16x9_1200x676

شركة أرامكو في المرتبة الثانية عالميا بقيمة سوقية 2.2 تريليون دولار

8a87f43b-3d37-43f0-97bd-d906b16c7da9_16x9_1200x676

سهم أرامكو يرتفع 2.9% مسجلاً أعلى سعر منذ الإدراج

0b0c293f-1c4c-495f-9617-680a539c5717_16x9_1200x676

سهم أرامكو يقترب من 40 ريالاً في أعلى مستوى منذ الإدراج

0b0c293f-1c4c-495f-9617-680a539c5717_16x9_1200x676

أرامكو تتفق على توريد النفط إلى مجمع بتروكيماويات بمحور قناة السويس

130dda94-8a7f-4345-9e85-1689765024c6_16x9_1200x676

أرامكو السعودية ترفع سعر بيع النفط الخام لآسيا لشهر مارس