السعودية تريد إدراج روسيا في اتفاق جديد مع "أوبك+"

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الرياض تأمل في التوصل إلى اتفاق مع "أوبك +" يشمل روسيا، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل اتفاقية جديدة.

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وقال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الرياض تأمل في "التوصل لاتفاق مع "أوبك+" يشمل روسيا".



وأشار الوزير إلى أنه وسط حالة عدم الاستقرار في السوق، من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل الاتفاقية الجديدة، لكن "أوبك+" ستزيد الإنتاج "إذا كان هناك طلب".



ونوه إلى أن السياسة لا ينبغي أن تتدخل في عمل "أوبك +"، ومع ذلك، للقضاء على المشاكل في مجال الإنتاج وتكرير النفط، يجب على الحكومات تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة.

روسيا اليوم