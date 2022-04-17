السعودية تطرح غدا صكوكا مقومة بالريال

الوكيل الاخباري-تشرع السعودية غدا في طرح صكوك مقومة بالريال، وسط صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها خلال العام الجاري، حيث تبدأ استقبال طلبات المستثمرين، الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة. ويأتي الإصدار وسط مؤشرات على إقبال واسع من المستثمرين وتداولات نشطة في السوق الثانوية، فيما ستتم تسوية الإصدار المحلي يوم الخميس.



يذكر أن هذا الطرح الشهري يعد الرابع لهذا العام، وستتم الخميس من أسبوع الطرح.



ويسترشد المتعاملون في أسواق الدين السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة، إلى سندات الخزانة الأميركية، عبر تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.

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