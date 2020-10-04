السعودية تعتزم طرح عملة جديدة - صور

الوكيل الاخباري- تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" طرح فئة 5 ريالات من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر، وفقا للمادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6.

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وأوضحت مؤسسة النقد أنه روعي في تصميم وألوان فئة الـ5 ريالات من مادة البوليمر، لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حاليا، المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

وبينت أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك جنبا إلى جنب مع فئة الـ5 ريالات المتداولة حاليا، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.



وأكدت "ساما" على أنه تمت طباعة فئة الـ5 ريالات الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة.

ولفتت إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة الملك سلمان بن عبد العزيز وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية 2030.

فيما تضمن ظهر الورقة صورة منظر لزهور برية من المملكة، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030.











المصدر: روسيا اليوم







