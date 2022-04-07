الخميس 07-04-2022
الوكيل الاخباري

بعد شكاوى التأخير.. صرف رواتب عمال الخدمات في البشير اليوم

فلكي سعودي يكشف عدد أيام الصيام وموعد عيد الفطر

2500 معتمر أردني يغادرون لاداء مناسك العمرة في أول 3 أيام من رمضان

الطاقة تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

السير: 4 وفيات و391 حادثا خلال 24 ساعة

التربية ترغب باستئجار 10 مبان مدرسية وملاحق في الزرقاء الثانية

تدهور مركبة على طريق المطار أدى إلى إصابة السائق

وفيات الخميس 7-4-2022

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - اسماء

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الخميس - تفاصيل

الخميس، 07-04-2022 09:12 ص

السعودية تعلن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بـ3 مليارات دولار

c0b5924399c02fcbb228240a


الوكيل الاخباري- أعلنت المملكة العربية السعودية أنه تقرر تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار على النحو الآتي:

أولاً: تقديم 2 مليار دولار مناصفة بين السعودية ودولة الإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني.

ثانياً: تقديم 1 مليار دولار من المملكة، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

اضافة اعلان

 

 

كما تعلن المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن المملكة دعت إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني، وتوفير المشتقات النفطية.

 

العربية

إقرأ ايضا
624e8ebc42360460a92f7d67

للمرة الأولى في نحو 8 أسابيع.. الدولار يهبط دون مستوى 75 روبلا

399336-767762892

الفيدرالي الأميركي يوافق على تقليص قدره 95 مليار دولار شهرياً لميزانيته العمومية

روسيا-تعلق-إمدادات-الفحم-الحراري-لأوكرانيا

اليابان تعتزم الامتناع عن فرض حظر على إمدادات الفحم من روسيا

624e7936423604023a4c7380

الأوراق المالية الأمريكية تتسبب في تقليص احتياطات اليابان من العملات الصعبة

900424-1

الخزانة الأميركية: الحظر الكامل على صادرات النفط الروسي قد يثير زيادة مفرطة في الأسعار

LYNXNPEI3606I_L

النفط يرتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع استمرار المخاوف من شح الإمدادات

أخبار متعلقة
512

بعد الدمار.. كم ستبلغ تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا؟

34444-2

الطاقة السعودية: الهجوم الأخير أدى لانخفاض مؤقت في إنتاج مصفاة نفطية

320221717478413682180

أرامكو: السوق تعاني شحا كبيرة من حيث كميات النفط المتاحة

download (2)

رئيس المطاحن الأولى: 900 ألف طن إنتاج السعودية من الدقيق سنويا

FOIovnYWUAQcclG

المركزي الياباني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

IMG_١٦٠٣٢٠٢٢_٢٠١٧٥٥_1600_x_900_pixel

اليمن يمنع تصدير الخضراوات والفاكهة واللحوم في شهر رمضان