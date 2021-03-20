السبت 20-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لجنة الاوبئة تعلق على مطالب تحويل مدارس اردنية الى مستشفيات

الصحة البريطانية: نصف البالغين تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

صحة الطفيلة: حالات نشطة لانتشار فيروس كورونا

شخص يحدث جلبة في شارع الجامعة الأردنية

التعليم العالي يقر نظام أسس تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

أسماءهامة لمنصب وزير الصحة قيد الدراسة

السفير التونسي: علاقاتنا مع الأردن انموذج يحتذى به

الأزرق: توفر خدمة الترخيص المتنقل في اليومين المقبلين

نقابة الأطباء تلغي العقود الفردية بين الأطباء وشركات التأمين

مصادر لـ الوكيل : لم يصل مكتب وزير الصحة اي استقالة حتى الآن

السبت، 20-03-2021 01:32 م

السعودية تعلن عن 100 ألف وظيفة جديدة وكيفية التقدم لها-فيديو

Saudi-skyline_riyadh


الوكيل الاخباري - أطلقت المملكة العربية السعودية، حملة بهدف توفير 100 ألف فرصة وظيفة بحلول نهاية العام الجاري، موضحة كيفية التقدم لهذه الوظائف.

اضافة اعلان

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أطلقت وزارة السياحة السعودية حملة "مستقبلك السياحة"، والتي تدخل ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية رأس المال البشري، بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية 2030.

ولفت الوزارة في بيان إلى أن "الحملة جاءت بعدد من الحوافز لفائدة الشركات السياحية في القطاع الخاص، ضمنها رفع نسبة دعم الأجور لمدة عامين".


وأضافت أن ذلك "سيحفز القطاع الخاص لضخ مزيد من الطاقات الشابة لتغطية جميع احتياجات القطاع السياحي وتوطين الوظائف المستهدفة".

وأوضحت أنها "تعاونت مع عدد من الجهات من ضمنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وعدد من الشركاء في القطاع الخاص، بإعداد البرامج اللازمة لتحقيق المستهدفات الخاصة بتطوير رأس المال البشري".


ووفقا للوزارة، يمكن للراغبين التقديم من خلال البوابة الإلكترونية (hcdp.mt.gov.sa).


وكانت السعودية أطلقت في أكتوبر الماضي، أكبر استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في القطاع السياحي المحلي، تضم 20 برنامجاً تسعى من خلالها لتوفير مليون وظيفة خلال السنوات الـ10 المقبلة.


ويأتي ذلك تماشياً مع "رؤية 2030" في تطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانته في خلق الفرص الوظيفية والمساهمة في رفع الناتج المحلي.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
قطر

قطر .. تتخذ إجراءات بشأن الحد الأدنى لأجور العمال

hqdefault

أسعار اللوز الاخضر تنخفض لـ 10 دنانير للكيلو

ذهب-تونس-700x430

أسعار الذهب السبت 20/3/2021

6055a2e942360444ef70aec2

ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من دولتين عربيتين

320211618759803511670

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

1616159122919

ارتفاع اسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
فم

أسعار النفط تهوي بنحو 6 بالمئة

63567

الهند تخفض وارداتها من النفط السعودي

oil-us

الولايات المتحدة تتخطى السعودية نفطيا في الهند

80674-OIL_CNBC

محللون يكشفون أسباب ارتفاع أسعار النفط

2217731-1026475734

إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ في السعودية

GOLD_reu-1

تصنيف جديد لأكبر الدول العربية من حيث احتياطات الذهب