السعودية تعلن عن 100 ألف وظيفة جديدة وكيفية التقدم لها-فيديو

الوكيل الاخباري - أطلقت المملكة العربية السعودية، حملة بهدف توفير 100 ألف فرصة وظيفة بحلول نهاية العام الجاري، موضحة كيفية التقدم لهذه الوظائف.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أطلقت وزارة السياحة السعودية حملة "مستقبلك السياحة"، والتي تدخل ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية رأس المال البشري، بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية 2030.
ولفت الوزارة في بيان إلى أن "الحملة جاءت بعدد من الحوافز لفائدة الشركات السياحية في القطاع الخاص، ضمنها رفع نسبة دعم الأجور لمدة عامين".
#مستقبلك_سياحة— وزارة السياحة (@Saudi_MT) March 19, 2021
ابدأ مستقبلك بـ 100 ألف فرصة وظيفية في القطاع السياحي
قدّم علىhttps://t.co/K6a3HXDv1a pic.twitter.com/LjPDAWZCze
ووفقا للوزارة، يمكن للراغبين التقديم من خلال البوابة الإلكترونية (hcdp.mt.gov.sa).
وكانت السعودية أطلقت في أكتوبر الماضي، أكبر استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في القطاع السياحي المحلي، تضم 20 برنامجاً تسعى من خلالها لتوفير مليون وظيفة خلال السنوات الـ10 المقبلة.
ويأتي ذلك تماشياً مع "رؤية 2030" في تطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانته في خلق الفرص الوظيفية والمساهمة في رفع الناتج المحلي.
المصدر : سبوتنك