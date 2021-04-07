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الأربعاء، 07-04-2021 04:52 م

السعودية تقصر العمل في 'المولات ' على مواطنيها

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الوكيل الإخباري- أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين في السعودية أحمد الراجحي، اليوم الأربعاء، 3 قرارات لتوطين عدد من الأنشطة والمهن.

وشملت القرارات، وفق بيان الوزارة عبر حسابها في ”تويتر“، ”قصر العمل في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارتها على السعوديين في جميع مناطق المملكة“.

وفرض القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار، حيث سيتم منع العمل لغير السعوديين في الوظائف التالية (مدير مطعم، مدير مقهى، مدير خدمة العملاء، ومدير التسويق والمبيعات).

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في حين نص القرار الثالث على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى، وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

ويتوقع أن تُسهم هذه القرارات في توفير نحو 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، بينما تفرض المملكة عقوبات صارمة على المخالفين للتوطين.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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