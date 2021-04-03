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السبت، 03-04-2021 01:27 م

السعودية تمنع استيراد السيارات المستعملة

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الوكيل الإخباري- أعلنت الجمارك السعودية عن منع استيراد السيارات المستعملة، مشيرة إلى أن آخر موديل يسمح بدخوله هو عام 2016.

وقالت الجمارك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه "يمنع استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير".

وأوضحت الجمارك أن آخر سنة صنع للسيارة يُسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، لافتة إلى أن الرسوم الجمركية هي 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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