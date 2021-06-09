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الأربعاء، 09-06-2021 10:49 ص

السعودية.. توقعات جديدة لأداء الاقتصاد

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الوكيل الإخباري- رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.4 في المائة إلى 2.4 في المائة خلال العام الجاري، وبنحو 1.1 في المائة خلال العام المقبل 2022 ليبلغ 3.3 في المائة.

كما توقع البنك في تقرير يونيو الجاري الصادر أمس، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2 في المائة خلال عام 2023.

ويأتي ذلك بعد أن توقع البنك في تقرير شهر يناير الماضي، نمو الاقتصاد السعودي 2 في المائة في 2021 و2.2 في المائة في 2022.

وعزا البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال الأعوام المقبلة إلى التطورات الإيجابية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وارتفاع أسعار النفط.

بالإضافة إلى برنامج استثمار ضخم يقوده صندوق الاستثمارات العامة بما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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