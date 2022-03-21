السعودية: توقيع 3 مذكرات لتحويل موانئ المملكة إلى ذكية بتقنيات الـG5

الوكيل الاخباري- أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في موانئ المملكة.



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وقعت "موانئ" خلال حفل إطلاق المبادرة، ثلاث مذكرات تفاهم رباعية الأطراف مع كل من "stc" وشركتي أريكسون "Ericsson" وهواوي "Huawei"، والشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP"وشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وشركة موانئ دبي العالمية، وذلك بهدف جعل الموانئ السعودية سباقة في تطبيق التقنيات الحديثة.

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وبموجب الاتفاقيات الثلاثة، سيتعاون الأطراف في تسريع وتمكين تنفيذ الاستخدامات الجديدة لتقنية الجيل الخامس في القطاع اللوجستي والتشغيل بغرض الإسهام في أتمته عمليات الموانئ ومبادرات الأتمتة الأخرى، وكذلك التعاون في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير خدمات البنية التحتية والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وخدمات التطبيقات، والمنصات.



وستعمل الهيئة العامة للموانئ مع شركائها على تفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة، بدءا من مرحلة إنتاج الأفكار الإبداعية إلى مرحلة وضع التصور الفني ودراسة الجدوى للأفكار القابلة للتطبيق والتي سينتج عنها منتجات وحلول ستسهم في الارتقاء بالمنظومة التشغيلية ورفع جودة الأداء لشبكة الموانئ السعودية.



وفي تصريحات للعربية، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ في السعودية، عمر حريري، إن تحول عمل الموانئ إلى موانئ ذكية مؤتمتة يرفع كفاءة أدائها التشغيلي.



وأضاف حريري أن هذه الاتفاقيات الموقعة تمكن هذه الشركات من إحضار وتوريد معدات مؤتمتة خلال 24 شهرا القادمة.

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