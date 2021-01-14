السعودية.. زيادة نسبة التضخم أكثر من 5% في ديسمبر 2020

الوكيل الاخباري - ارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية بـ5.3% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، وفقاً للتقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء الصادر اليوم الخميس.

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وبحسب موقع "مباشر" السعودي، فإنه ومع تلك الزيادة جاء معدل التضخم منخفضا بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة مع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.



وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض قسم النقل 1% مع تراجع أسعار شراء المركبات 1.6%، وأيضاً انخفاض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.2%؛ متأثراً بتراجع أسعار إيجارات السكن بنحو 0.2%.



وعن تفاصيل الارتفاع في شهر ديسمبر أكد التقرير على أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 12.7% في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وأسعار النقل بزيادة نسبتها 6.9%..



وأوضح التقرير أن قسم الأغذية قد تأثر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14.8%، وأسعار الخضراوات بنحو 20.8%، وكان لهذا القسم تأثير ملحوظ في ارتفاع التضخم السنوي.



وزادت كذلك أسعار التبغ بنسبة 13.7% مع ارتفاع أسعار السجائر 13.1%، وقسم الاتصالات ارتفع 11.4% متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس 12.9%.



وسجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعاً بنسبة 4.6%؛ متأثراً بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنحو 6.5%، فيما سجل قسم النقل ارتفاعا 3.8% بسبب زيادة أسعار شراء المركبات 7%، وكذلك قسم السلع والخدمات المتنوعة 4%؛ نتيجة ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 16.8%.



وبالنسبة للأقسام التي سجلت انخفاضاً بالمتوسط السنوي لعام 2020، كان في مقدمتها قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.6%؛ بسبب انخفاض أسعار إيجارات السكن 1%.



وتراجعت كذلك أسعار قسم التعليم بنحو 2%؛ متأثراً بانخفاضات أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 1.6%، والتعليم المتوسط والثانوي 3.4%.

وبحسب موقع "سي إن بي سي"، فإن هذا التطور في الأسعار يعود إلى حد كبير إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها منذ بدء شهر يوليو/تموز 2020.









المصدر : روسيا اليوم



