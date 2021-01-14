الخميس 14-01-2021
الوكيل الاخباري

3 توصيات هامة لم تقرها الحكومة يحكم عودتها تحسن الوضع الوبائي

الملك وولي العهد يتلقون لقاح كورونا

الصحة : 25 اصابة في المملكة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لعودة الطلبة الى المدارس

توضيح هام من وزير التربية حول عودة دوام المدارس

مجلس الشيوخ لن يبدأ محاكمة ترامب إلا الأسبوع المقبل

الهياجنة يكشف عدد الاردنيين الذين تلقوا لقاح كورونا

ترامب يوجه نداءً للامريكيين

السعودية تعلن استمرار الدراسة عن بُعد

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

الخميس، 14-01-2021 11:27 ص

السعودية.. زيادة نسبة التضخم أكثر من 5% في ديسمبر 2020

615930902


الوكيل الاخباري - ارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية بـ5.3% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، وفقاً للتقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء الصادر اليوم الخميس.

اضافة اعلان

وبحسب موقع "مباشر"  السعودي، فإنه ومع تلك الزيادة جاء معدل التضخم منخفضا بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة مع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض قسم النقل 1% مع تراجع أسعار شراء المركبات 1.6%، وأيضاً انخفاض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.2%؛ متأثراً بتراجع أسعار إيجارات السكن بنحو 0.2%.


وعن تفاصيل الارتفاع في شهر ديسمبر أكد التقرير على أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 12.7% في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وأسعار النقل بزيادة نسبتها 6.9%..


وأوضح التقرير أن قسم الأغذية قد تأثر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14.8%، وأسعار الخضراوات بنحو 20.8%، وكان لهذا القسم تأثير ملحوظ في ارتفاع التضخم السنوي.


وزادت كذلك أسعار التبغ بنسبة 13.7% مع ارتفاع أسعار السجائر 13.1%، وقسم الاتصالات ارتفع 11.4% متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس 12.9%.


وسجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعاً بنسبة 4.6%؛ متأثراً بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنحو 6.5%، فيما سجل قسم النقل ارتفاعا 3.8% بسبب زيادة أسعار شراء المركبات 7%، وكذلك قسم السلع والخدمات المتنوعة 4%؛ نتيجة ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 16.8%.


وبالنسبة للأقسام التي سجلت انخفاضاً بالمتوسط السنوي لعام 2020، كان في مقدمتها قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.6%؛ بسبب انخفاض أسعار إيجارات السكن 1%.


وتراجعت كذلك أسعار قسم التعليم بنحو 2%؛ متأثراً بانخفاضات أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 1.6%، والتعليم المتوسط والثانوي 3.4%.
وبحسب موقع "سي إن بي سي"، فإن هذا التطور في الأسعار يعود إلى حد كبير إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها منذ بدء شهر يوليو/تموز 2020.



 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cdf599d527d2377bc7d52cccde39d0ea4589af24d9672ec607ffb17867828d3c

اقتصاد ألمانيا ينكمش 5% في 2020

Egypt-Siemens-to-Set-Up-EGP360-Bln-Monorail-Covering-1000-KM

مصر توقع اتفاقا لإنشاء خط قطار فائق السرعة بـ23 مليار دولار

741299699 (Custom)

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.8 مليون دينار

a8ca3095cb17439b9ccb5e59f5813578_18

أسعار النفط ترتفع بفضل بيانات قوية

A-dollar

سلطنة عمان تبيع سندات بعضها لأجل 30 عاما

1055e3245ecf40f8ad0eff491eba1884

صعود الدولار يدفع الذهب إلى المنطقة الحمراء

أخبار متعلقة
unnamed

ولي العهد السعودي: مشروع ذا لاين سيوفر 380 ألف فرصة عمل

Tadawul

سوق الأسهم السعودي يحقق إنجازا لم يحدث منذ 2019

30d89d7a06cf4152a35400e08218721e_18

تغييرات كبرى في صندوق الاستثمارات السعودي