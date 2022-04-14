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الخميس، 14-04-2022 09:37 ص

السعودية: عمومية سابك للمغذيات توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30%

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية في السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن الجمعية العامة غير العادية، وافقت أمس على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021 بقيمة بلغت أكثر من 1.428 مليار ريال بواقع 3 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وأوضحت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مشيرة إلى أن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 27 أبريل الجاري.

وأضاف الشركة، أن الجمعية وافقت أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.

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