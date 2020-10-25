السعودية .. ورقة نقدية جديدة بمناسبة ترأس قمة العشرين

الوكيل الاخباري - كشفت مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، عن سعيها لطرح ورقة نقدية جديدة من فئة العشرين ريالا، وذلك بمناسبة رئاسة السعودية قمة مجموعة العشرين.
وأكدت "ساما"، على أن "فئة العشرين ريالا التذكارية، سوف يتم طرحها وتداولها ابتداء من يوم الأحد، وذلك جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية".
موضحة أنه "تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، وأنها تتميز بالكثير من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين".
احتفاءً باستضافة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ورقة نقدية من فئة العشرين ريالاً.#العشرون_ريالاً#مؤسسة_النقد#SAMA pic.twitter.com/E3NAJv3wMl— SAMA | مؤسسة النقد العربي السعودي (@SAMA_GOV) October 24, 2020
وأضافت: "تظهر خريطة المملكة يصدر منها إشعاع يرمز إلى ملتقى هذه الدول على أرضها، وإلى أهمية المملكة باعتبارها مصدر إشعاع حضاري واقتصادي".
المصدر : روسيا اليوم