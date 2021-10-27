السعودي : زيادة حجم المشاريع المصدقة عبر المكاتب الهندسية بنسبة 52% - فيديو



الوكيل الاخباري - اكد الخبير العقاري المهندس اسماعيل السعودي زيادة حجم المشاريع المصدقة عبر المكاتب الهندسية بنسبة 52% .



ولفت في لقاء مع قناة المملكة ان الحجم المتزايد لرخص الانشاءات يدل على مرحلة التعافي ، مؤكدا على ضرورة تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص .



واشار الى ارتفاع اسعار كلف المواد الاولية بسبب توقف سلسلة التزويد عالميا وتوجه المصانع من تقليل طاقتها الانشائية بسبب انتشار فيروس كورونا وغيرها من العوامل .

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