الأربعاء 27-10-2021
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الأربعاء، 27-10-2021 06:05 م

السعودي : زيادة حجم المشاريع المصدقة عبر المكاتب الهندسية بنسبة 52% - فيديو

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الوكيل الاخباري - اكد الخبير العقاري المهندس اسماعيل السعودي زيادة حجم المشاريع المصدقة عبر المكاتب الهندسية بنسبة 52% .

ولفت في لقاء مع قناة المملكة ان الحجم المتزايد لرخص الانشاءات يدل على مرحلة التعافي ، مؤكدا على ضرورة تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص .

واشار الى ارتفاع اسعار كلف المواد الاولية بسبب توقف سلسلة التزويد عالميا وتوجه المصانع من تقليل طاقتها الانشائية بسبب انتشار فيروس كورونا وغيرها من العوامل  .

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