السقاف: نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الأسترالية إلى الأردن

الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف على عمق العلاقات الأردنية الأسترالية وتاريخيتها، وسعي الأردن دوما إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، جاء ذلك خلال زيارة سفير استراليا لدى الأردن السيد برنارد لينش لوزارة الاستثمار، لبحث سبل تنمية العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين.

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واستعرضت وزيرة الاستثمار خلال اللقاء العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بين الاردن وأستراليا وسبل دعم هذه العلاقات، كما استعرضت مؤشرات الاقتصاد الاردني خلال الفترة السابقة ونسب تحسن هذه المؤشرات، خاصة التحسن الملموس والايجابي في التصنيف الائتماني والذي حصل عليه الأردن مؤخراً حسب وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.



إضافة إلى توضيحها اهم التعديلات التشريعية وجهود الحكومة الأردنية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال، فتطرقت السقاف إلى أهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية الجديد وإلى سبب إنشاء وزارة الاستثمار لتكون الجهة المعنية بكافة جوانب العملية الاستثمارية.



وخلال اللقاء أكدت السقاف إلى تطلع وزارة الاستثمار إلى جذب المزيد من الاستثمارات الاسترالية الى الأردن، نظراً لما تملكه المملكة من فرص استثمارية ذات تنافسية عالية للمستثمرين وفي العديد من القطاعات الاستثمارية المتنوعة، إضافة إلى وجود ميزات يتمتع بها الأردن تجعله وجهة للمستثمرين كالقوانين الناظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري، وعلاقاته مع دول العالم من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتي تخول المنتج الأردني من الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك، فضلاً عن أنه دولة قانون وديمقراطية، بالإضافة إلى ما يتمتع به الأردن من استقرار وهدوء بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، لافتة كذلك إلى ما يمتلكه الأردن من كفاءة بشرية متطورة ومؤهلة بشكل كبير، وتعليم جامعي متميز.



السفير الأسترالي لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد برنارد لينش قال: ان استراليا والأردن يتمتعان بأكثر من 100 عام من الصداقة والمشاركة الدائمة، وأن العلاقات بين البلدين ترتكز على المصالح المشتركة وتنعكس في التعاون الوثيق بينهما، مؤكداً على تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.



يذكر ان حجم الاستثمارات الأسترالية في الأردن تبلغ ما مجموعه 3.87 مليون دولار أمريكي موزعة كمشاركات استثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعة.