الخميس 17-11-2022
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الخميس، 17-11-2022 06:39 م

السكر يسجل ارتفاعا قياسيا في مصر لأول مرة

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الوكيل الاخباري- قال رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري حسن الفندي، إن أسعار السكر في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 500 جنيه للطن خلال شهر.

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وأشار الفندي، أن سعر طن السكر ارتفع إلى 16.5 ألف جنيه، مقابل 16 ألف جنيه في أكتوبر الماضي.

واتفق معه، عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قائلا: إن سعر السكر يتراوح جملته بين 16500 و16800 جنيه للطن.

وأضاف عصفور، أن سعر كيلو السكر يسجل نحو 18 جنيها للمستهلك بالأسواق.

ويرى الفندي أن الارتفاعات المتتالية في أسعار السكر هي زيادة غير مبررة، في ظل توافر الاحتياجات المحلية من السكر.

وأوضح أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ نحو 3 ملايين طن، وتنتج مصر نحو 2.3 مليون طن، وتستورد نحو 700 ألف طن من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

 

روسيا اليوم

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