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السبت، 06-04-2024 12:29 م

السلعة الأغلى محلياً .. نقيب المجوهرات يوضح أسباب الارتفاع التاريخي للذهب

ذهب ٢

الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن ارتفاع أسعار الذهب محلياً لمستويات تاريخية يعود لأسباب سياسية.

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وأضاف علان اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" أن ضبابية تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" حول رفع أسعار الفائدة أو عدم تخفيضها خلال عام 2024 أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وانعكاسه محلياً .


ونوه أن الأسواق العالمية تلقت صدمة بسبب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول احتمالية رفع أسعار الفائدة ربع نقطة٬ مشيراً أن أسعار الذهب اليوم فاقت توقعات المراقبين الماليين في العالم.


وأكد أنه بحسب تسعيرة السلع المحلية يعتبر الذهب الأعلى على الإطلاق من بيع جميع السلع المحلية٬ لافتا أن الطلب على الذهب محلياً متواضع بسبب ارتفاع الأسعار وتأجيل المناسبات بسبب التضامن مع أهالي قطاع غزة.

وارتفعت أسعار الذهب في الأردن 80 قرشا اليوم السبت، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 46.8 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 44.8 دينارا للشراء.


 أما سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 وصل إلى 380 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 332 ديناراً.


 




 

 


 

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