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الأحد، 31-01-2021 04:08 م

السودان.. اكتمال زراعة 500 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة

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الوكيل الاخباري - أفادت وكالة السودان للأنباء، اليوم الأحد، باكتمال زراعة 500 ألف فدان بمحصول القمح في مشروع الجزيرة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، ظهر اليوم الأحد، عن عمر مرزوق، محافظ مشروع الجزيرة، أن محاصيل العروة الشتوية تبشر بإنتاجية عالية، بفضل التأسيس الجيد للمحاصيل والخبرات التراكمية لمزارع الجزيرة وتنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين عدة جهات سودانية.

وأكدت الوكالة أن الجهات السودانية المشاركة في المشروع هي إدارة مشروع الجزيرة ووزارة الري والموارد المائية والبنك الزراعي واللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.

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وأشار مرزوق إلى اكتمال زراعة 500 ألف فدان بمحصول قمح منها 2795 فدانا بالجزيرة و2205 فدانا بالمناقل، من جملة المساحة المستهدفة والبالغة 600 ألف فدان، بجانب زراعة 300 فدان بمحاصيل أخرى، تشمل العدسية والكبكبي والخضروات.


وأشار عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة، بالجهود التي قادتها وزارة الري لمعالجة كل المشاكل التي اعترضت زراعة محاصيل العروة الشتوية، خاصة في الأقسام الطرفية بمشروع الجزيرة، لافتا لجهود إدارة المشروع مع مجلس الوزراء والبنك الزراعي في توفير متطلبات عملية الحصاد في الوقود والخيش والحاصدات، قبل وقت كافي من إنطلاق الحصاد.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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