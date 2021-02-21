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الأحد، 21-02-2021 10:56 ص

السودان تعلن تعويما جزئيا لسعر صرف عملتها

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الوكيل الاخباري - أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم الأحد، توحيد سعر صرف عملته المحلية الجنيه (تعويم جزئي) أمام الدولار الأمريكي والنقد الأجنبي، اعتبارا من اليوم، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وقال المركزي السوداني، في بيان له، إن "القرار يهدف إلى توحيد واستقرار سعر الصرف، وتحويل الموارد من السوق الموازية إلى السوق الرسمية، واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية".

ورأى البنك المركزي، أن "القرار سيساهم في تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر صرف مقبول".

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وأضاف البيان أن: "توحيد سعر الصرف سيحد من تهريب السلع والعملات، وسد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية".


ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية، وارتفاع مضطرد في معدلات التضخم.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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