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الأربعاء، 16-12-2020 12:35 م

السودان تعلن عن تسهيلات نقدية تفوق مليار دولار من الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري - أعلنت الخرطوم أن الحكومة الأمريكية التزمت بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار كبداية، والتي ستفتح الباب لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية للسودان.

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وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إن وفدا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات زراعية أمريكية، سيصلون إلى الخرطوم في الأيام القليلة القادمة  لبناء فرص استثمارية، ويتبع ذلك وفود من قطاعات أخرى متعددة لإكمال مشوار إعفاء الديون، وذلك بالإضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات.

 

ورحبت وزارة المالية بقرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، واعتبرت أن هذا القرار أعاد السودان الى مكانه الحقيقي كشعبٍ مُحبٍ للسلام وساع للاستقرار.


وقالت الوزارة إن هدف إزالة إسم السودان من تلك القائمة من أهم أولويات الحكومة الانتقالية ويعتبر من أعظم إنجازاتها، ولم يكن هذا ليحدث لولا جهود شاقة ومتواصلة استمرت لمدة عام.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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