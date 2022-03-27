الأحد 27-03-2022
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الأحد، 27-03-2022 10:05 ص

السودان يلوح بإجراءات صارمة لمواجهة مافيا الدولار

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الوكيل الاخباري-قال العميد الطاهر أبو هاجة، مستشار رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، إن الأيام المقبلة ستشهد إجراءات صارمة لمواجهة ”مافيا الدولار“، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وأشار أبو هاجة إلى أن ذلك يأتي إثر الهبوط غير الطبيعي للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي خلال فترة وجيزة، بعد الارتفاع غير المبرر الذي يكشف حجم التهديدات التي تستهدف أمن السودان الاقتصادي.

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وأوضح أن الحرب الاقتصادية، هي استراتيجية تقوم على استخدام ممارسات هدامة تكون الغاية الأساسية منها إضعاف وتخريب اقتصاد البلاد، مؤكداً أن هذا النوع من الأعمال يعد جريمة في حق الوطن والمواطن وترقى للخيانة.

 

ارم

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