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الإثنين، 18-04-2022 02:59 م

السوق المركزي يحدد أسعار الخضار والفواكه – تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قال مدير السوق المركزي في أمانة عمان، كساب الشخانبة إن أسعار الخضار والفواكه معتدلة نسبياً ليوم الاثنين.

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وبين الشخانبة أنه بلغت الكميات الواردة اليوم إلى السوق المركزي ٤٤٦٧ طن خضار وفواكه، حيث دخل خضار ٣٣٣٣ طن وفواكه ٨١٩ طن ٣١٤ ورقيات.


وبيع سعر كيلو البندورة جملة ٢٧ قرش والخيار ٣٥ قرش كوسا ٤٥ قرش بطاطا ٦٠ قرش بصل ٣٥ قرش أسود عجمي ٤٠ قرش زهره ٣٠ قرش فيما ارتفع سعر البذنجان الاسود الكلاسيك حيث بيع دينار الكيلو والفل الحار والحلوه دينار.

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