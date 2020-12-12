الشتاء حولك .. ما الفوائد الاقتصادية لموسم السياحة الجديد في السعودية؟

الوكيل الاخباري - في ظل تدهور القطاعات السياحية والاقتصادية في كل دول العالم جراء انتشار وباء فيروس كورونا، أعلنت المملكة العربية السعودية إطلاق الموسم السياحي للشتاء.

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أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عن إطلاق موسم شتاء السعودية تحت شعار "الشتاء حولك" خلال الفترة من 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، حتى نهاية مارس/ آذار 2021، وذلك في أكثر من 17 وجهة سياحية في المملكة.



وقال مراقبون إن "المملكة حريصة على حياة المواطنين والمقيمين، وإن الموسم الجديد جاء بعد نجاح موسم الصيف، وسيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد والمنشآت السياحية والناتج المحلي".



الشتاء حولك



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سيوفر الموسم ما يزيد على 300 تجربة وباقة سياحية بالإضافة إلى العديد من العروض تقدمها أكثر من 200 منشأة في القطاع الخاص، لتستمتع من خلالها العوائل والأفراد والمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ باكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء.



وعد وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، أن يكون موسم شتاء السعودية امتدادا لتظافر جهود كامل منظومة السياحة السعودية مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم تجربة سياحية رائعة، يستمتع من خلالها الزوار بالتنوع المناخي الكبير الذي يميز أجواء المملكة في هذا التوقيت.



إلى جانب استمتاعهم بما يصاحب هذه الأجواء من الأنشطة والتجارب السياحية المتنوعة التي تناسب فصل الشتاء، وكذلك الطبيعة الساحرة والتنوع البيئي من صحاري وكثبان رملية وسهول وأودية وشواطئ ومرتفعات، بحسب الخطيب.

وأكد حرص الهيئة السعودية للسياحة على استمرار التنسيق مع كافة الجهات الصحية والمعنية، لتطبيق الاحترازات والبروتوكولات في كل الوجهات والمواقع والمرافق، لضمان تجربة سياحية ممتعة وآمنة.



وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، فهد بن محمد حميد الدين: "جهود ومبادرات الهيئة مستمرة ومتجددة مع إطلاق موسم شتاء السعودية، مستثمرين النجاحات التي حققها موسم صيف السعودية، مع استمرار الشراكة المميزة مع القطاع السياحي الخاص لتقديم تجارب وأنشطة سياحية ممتعة وجديدة".

المصدر : سبوتنك







