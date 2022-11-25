الشتاء في أوروبا يرفع أسعار الغاز الطبيعي 8%

الوكيل الاخباري - تتجه أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مدفوعة ببدء موسم الشتاء الذي يعزز ارتفاع الطلب على الطاقة من أجل التدفئة، وفشل قادة أوروبا في وضع سقف لأسعار الغاز الروسية.

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وارتفعت أسعار الغاز في العقود الآجلة بنحو 8% هذا الأسبوع.



ويتوقع أن تقبع درجات الحرارة دون مستوياتها الموسمية في جميع أنحاء أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين ما جعل التجار في حالة من الترقب لمدى سرعة استجابة الطلب على التدفئة.



وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في البورصات الأوروبية، اليوم الجمعة، وتم تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق بحوالي 1350 دولاراً لكل ألف متر مكعب. ( investing )