الشركات البريطانية لا تتوقع أي نمو خلال الثلاثة أشهر المقبلة

الوكيل الإخباري -
أظهر استطلاع يوم الأحد، أن الشركات البريطانية لا تتوقع أي نمو خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ يضغط ارتفاع تكاليف المعيشة على طلب المستهلكين.اضافة اعلان
وقال اتحاد الصناعات البريطاني، إن الأعضاء أبلغوا عن نمو فوق المتوسط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، لكنهم يتوقعون حاليا أن يتلاشي هذا النمو في الأشهر المقبلة.
وأوضح ألبيش باليجا، الخبير الاقتصادي في اتحاد الصناعات البريطاني، أنه "مع استمرار تعرض الشركات والمستهلكين لضربات من ارتفاع الأسعار، فإن نشاط القطاع الخاص سيواصل التباطؤ والسير نحو طريق شبه مسدود".
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا المركزي معدل الفائدة يوم الخميس المقبل، بنسبة تصل إلى 50 نقطة أساس (أي نصف نقطة مئوية)، والتي ستكون الزيادة الأكبر منذ عام 1995، لتصل معدلات الفائدة إلى 1.75 بالمئة من 1.25 بالمئة، وذلك من أجل ترويض التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاما عند 9.4 بالمئة. ( سكاي نيوز
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