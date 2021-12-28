الشمالي: توجه لإصدار رخصة المهن بيوم واحد

الوكيل الإخباري

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- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن العمل جارٍ على تنفيذ مشروع تبسيط وترخيص الأنشطة الاقتصادية وذلك ضمن تطوير منظومة التسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية.وأضاف في بيان صحفي الثلاثاء، أنّ المشروع يهدف إلى إنشاء نافذة واحدة لترخيص وتسجيل الأنشطة الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالترخيص، وتسريع عملية منح الموافقات، فضلاً عن توفير قائمة بالإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لكل نشاط اقتصادي، وإيجاد آلية واضحة للتدقيق اللاحق.وبين أنه تم العمل على تصنيف الأنشطة الاقتصادية ضمن ثلاث قوائم تمثلت في قائمة المسار السريع، والقائمة المشروطة، والقائمة المتخصصة مشيرا الى حصر الأنشطة ضمن قائمة المسار السريع وفق تصنيف ISIC4 وعددها 383 نشاطا.وأكد انه تمت دراسة المتطلبات الأفقية المتعلقة بترخيص أنشطة قائمة المسار السريع وحصر الاشتراطات اللازمة من الجهات ذات العلاقة (وزارة البيئة، الدفاع المدني، أمانة عمان الكبرى، البلديات).وأشار إلى أنه وبحسب المسار السريع سيتم إصدار رخصة ممارسة المهن لدى الأنشطة بشكل تلقائي خلال يوم يواحد من خلال أمانة عمان الكبرى أو البلديات.