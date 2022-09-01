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الخميس، 01-09-2022 03:27 م

الشمالي يترأس وفد الأردن لاجتماعات الاقتصادي والاجتماعي في القاهرة

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الوكيل الإخباري - ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، في اجتماعات المجلس الوزاري الاجتماعي والاقتصادي المنعقدة اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة.

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وقالت الأمين العام للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة إن مشروع جدول أعمال الدورة يتناول بحث التحضيرات للقمة العربية المقبلة في الجزائر، والقمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة في موريتانيا.


وأشارت إلى أن الاجتماعات ستبحث القضايا ذات الأولوية في العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، خاصة ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، والنقل البحري، والاستثمار، والأمن الغذائي.

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