الأربعاء 12-05-2021
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الأربعاء، 12-05-2021 08:15 م

الشيكل يواصل الهبوط متأثرا بضربات المقاومة للمدن المحتلة

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الوكيل الاخباري - واصل الشيكل هبوطه لليوم الثاني على التوالي مع استمرار قصف المقاومة الفلسطينية للمدن الفلسطينية المحتلة بالرشقات الصاروخية وقذائف الهاون، ردا على سلسلة الغارات العنيفة التي شنتها طائرات الاحتلال على أماكن متفرقة في قطاع غزة.

ونزل سعر الشيكل خلال التعاملات الصباحية لجلسة الأربعاء، إلى 3.296 للدولار الواحد، مقارنة مع 3.25 للدولار الواحد في تعاملات الثلاثاء المسائية، ليقترب من أدنى مستوى له في 4 أسابيع، وسط توقعات بهبوط أكبر مع استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.

وأعلنت كتائب القسام، صباح الأربعاء، عن استهدافها جيبا عسكريا إسرائيليا بعملية مزدوجة، أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار معركة "سيف القدس"، وردا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل.

وأعلنت سرايا القدس، أنها وجهت ضربة صاروخية بـ100 صاروخ باتجاه تل أبيب ومحيطها عند الساعة الخامسة من فجر الأربعاء.

وأكدت سلطات الاحتلال إصابة نائب رئيس المجلس الإقليمي لشاطئ عسقلان، غيل تيمور، بجروح جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو سيارة في نتيف هعسرا مقابل قطاع غزة.

عربي21

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