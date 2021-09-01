الأربعاء 01-09-2021
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الأربعاء، 01-09-2021 01:48 م

الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تقارب 19 مليوناً في آب الماضي

صادرات


الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لشهر آب الماضي 18 مليونا و 590 ألف دينار، وذلك وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء والتي بلغ مجموعها 257 شهادة.

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وبين رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، في تصريحات صحفية، أن أغلب صادرات الزرقاء التجارية خلال شهر آب كانت من السيارات ولوازمها، ومواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

 

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