الصادرات الوطنية.. ارتفاع الخضار وانخفاض الملابس وهذه الدول التي تستحوذ

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت الأرقام الرسمية وجود ارتفاع واضح في الصادرات الوطنية من الخضار خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 7.9 مليون دينار ما نسبته 59.8% لتصل بمجملها إلى 21.1 مليون دينار.

اضافة اعلان



وكشفت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن أسواق السعودية والبحرين والكويت قد استحوذت على الصادرات من الخضار من إجمالي صادرات المملكة من هذه السلعة.



بالمقابل انخفضت الصادرات الوطنية من الملابس بمقدار 31.3 مليون دينار، ما نسبته 14.8% لتصل إلى 180.8 مليون دينار.



وقد استحوذت الولايات المتحدة الامريكية على ما نسبته 86.6% من إجمالي صادرات الملابس.

