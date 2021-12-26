الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

خطة لهيكلة وزارة الطاقة وامين عام مختص بالمصادر الطبيعية

ما الذي حدث في مراكز الإصلاح والتأهيل - فيديو

الطاقة: بدء التنقيب عن الفوسفات في الريشة - تفاصيل

استقرار أسعار الذهب محليا

إدارة الأزمات تدعو المواطنين إلى تلقي لقاح كورونا

وكلاء السياحة : إجراء فحصي PCR للقادمين من العمرة يهدد القطاع

الطيران المدني: لم نُبلغ بإلغاء رحلات جوية

وفيات الأحد 26-12-2021

ترجيحات بتثبيت المحروقات محلياً لشهر كانون الثاني المقبل

952 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن في 2021

الأحد، 26-12-2021 11:26 ص

الصبيحي: 359 مليون دينار لم تُحوّل لصندوق استثمار الضمان

unnamed-3


الوكيل الإخباري - قال الإعلامي القانوني وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن كل ما تم تحويله من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى صندوق استثمار أموال الضمان خلال عام 2020 هو مبلغ (29) مليون دينار فقط، بالرغم من أن فوائض الإيرادات التأمينية (الفائض من إيراد الاشتراكات بعد دفع المنافع والنفقات التأمينية) التي أعلنت عنها المؤسسة خلال العام المذكور بلغت (388) مليون دينار، ما يعني أن هناك مبلغ (359) مليون دينار لم تُحوّل للاستثمار.

وتساءل الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الأحد، عن قيمة العائد الاستثماري المفقود جرّاء عدم تحويل الفائض كاملاً لصندوق الاستثمار، داعيا رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان للإجابة على هذا السؤال؟.

وإستدرك: "أستطيع أن أُقدّر قيمة العائد السنوي على هذا المبلغ في حدّه الأدنى ضمن الظروف الاقتصادية الراهنة بما لا يقل عن (21) مليون دينار، وهو مبلغ يكفي لإعطاء زيادة بمقدار (13) ديناراً لأصحاب الرواتب التقاعدية التي تقل عن (300) دينار، وعددهم حوالي (137) ألف متقاعد، ولمدة "12" شهراً.

وختم، "لا يخفى أن البرامج المرتبطة بأوامر الدفاع "أوامر الدفع" الخاصّة بالضمان هي التي استهلكت (93.5%) من الفائض التأميني المتحقق لسنة 2020".

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61ab5fff7719d

الطاقة: بدء التنقيب عن الفوسفات في الريشة - تفاصيل

ذهب1

استقرار أسعار الذهب محليا

f06954ba-5371-467e-886a-954572c64067

ترجيحات بتثبيت المحروقات محلياً لشهر كانون الثاني المقبل

1220212291829952949684

952 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن في 2021

image

بعد نفي طرح ورقة نقدية من فئة الـ100 دينار.. ماذا يعني ذلك اقتصاديا؟

61c2ed994c59b7024a33becc

كم تبلغ احتياطيات الدول العربية من الذهب خلال 2021؟

أخبار متعلقة
1639227199911

مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال الأردنيين والأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي

1220219103148948732457

36.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

صناعات تعدينة

الصناعات التعدينية تتصدر صادرات عمّان خلال 11 شهراً

ااا

استحواذ امريكي هندي سعودي على صادرات الأردن الصناعية

9wZMBcfhQIElN6ckqxyiUm0zwrBuHQVHsIuIMyTm

265 متقاعدا رواتبهم تزيد عن 5 آلاف من الضمان وبكلفة سنوية 22 مليون دينار

5fb1963fddb00

جمعية المصدرين: السوق الكندية واعدة لمنتجات الصناعة الاردنية