الصبيحي: 359 مليون دينار لم تُحوّل لصندوق استثمار الضمان

الوكيل الإخباري - قال الإعلامي القانوني وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن كل ما تم تحويله من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى صندوق استثمار أموال الضمان خلال عام 2020 هو مبلغ (29) مليون دينار فقط، بالرغم من أن فوائض الإيرادات التأمينية (الفائض من إيراد الاشتراكات بعد دفع المنافع والنفقات التأمينية) التي أعلنت عنها المؤسسة خلال العام المذكور بلغت (388) مليون دينار، ما يعني أن هناك مبلغ (359) مليون دينار لم تُحوّل للاستثمار.



وتساءل الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الأحد، عن قيمة العائد الاستثماري المفقود جرّاء عدم تحويل الفائض كاملاً لصندوق الاستثمار، داعيا رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان للإجابة على هذا السؤال؟.



وإستدرك: "أستطيع أن أُقدّر قيمة العائد السنوي على هذا المبلغ في حدّه الأدنى ضمن الظروف الاقتصادية الراهنة بما لا يقل عن (21) مليون دينار، وهو مبلغ يكفي لإعطاء زيادة بمقدار (13) ديناراً لأصحاب الرواتب التقاعدية التي تقل عن (300) دينار، وعددهم حوالي (137) ألف متقاعد، ولمدة "12" شهراً.



وختم، "لا يخفى أن البرامج المرتبطة بأوامر الدفاع "أوامر الدفع" الخاصّة بالضمان هي التي استهلكت (93.5%) من الفائض التأميني المتحقق لسنة 2020".

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