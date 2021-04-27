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الثلاثاء، 27-04-2021 05:11 م

الصحة: البدء بإجراءات إلحاق الأطباء المقبولين في برامج الإقامة

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 الوكيل الاخباري - طلب وزير الصحة، الدكتور فراس هواري، من الجهات المعنية في الوزارة البدء بإجراءات إلحاق الأطباء المقبولين في برامج الإقامة لمختلف الاختصاصات الطبية إلى مستشفيات الوزارة.
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وبين الدكتور الهواري، أن الأطباء الذين سيلتحقون في برامج الإقامة، ويبلغ عددهم ما يقارب 500 طبيب، سيبدأون في برامج الإقامة في مختلف التخصصات الطبية، وبأسرع وقت، لسد النقص الحاصل في بعض مواقع تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات، بالإضافة إلى تعيين عدد من الأطباء العامين، وذلك ضمن سياسة الوزارة في التوسع لرفع قدرات الكوادر وتعزيز النقص الحاصل في مختلف الاختصاصات الطبية لا سيما في ظل جائحة كورونا.

 




 

 


 

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