الصرافين: عمليات شراء اليورو في الأردن ضمن نطاقها الطبيعي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال رئيس جمعية الصرافين عبد السلام السعودي، إنه بالرغم من انخفاض سعر اليورو إلا أن عمليات الصرف لم تتغير في الأردن وبقيت ضمن نطاقها الطبيعي.

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وأكد السعودي، أن انخفاض سعر صرف اليورو ليتعادل مع الدولار سيكون وفقاً للتوقعات مؤقتاً، موضحاً أن العملة الاوروبية قوية وتأثرها بشكل كبير لن يكون بسيطاً.



وأضاف أن الأردن يستفيد من انخفاض سعر صرف اليورو سيكون من خلال نافذة كلف المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي في ظل من هذا الانخفاض.



ووفقا للخبراء انخفض سعر صرف اليورو بشكل كبير ليتساوى مع الدولار للمرة الاولى منذ 20 عاماً بسبب الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم في الدول الأوروبية ،الأمر الذي دفع المستثمرين للهرب إلى الدولار باعتباره ملاذا آمنا ووسيلة موثوقة للحماية من التضخم، الى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات في الفترة الماضية، وذلك بعد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة 4 مرات لهذا العام وتوقع المزيد من الرفع خلال النصف الثاني من العام الحالي.

