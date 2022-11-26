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السبت، 26-11-2022 11:28 ص

الصغيّر: تأسيس صندوق مخاطر بتجارة عمان لمساعدة التجار

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الوكيل الإخباري - أكد عضو كتلة (التاجر) التي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمان فلاح فتحي الصغيّر، أن تأسيس صندوق للمخاطر في غرفة تجارة عمان لمساندة التجار في ظروف استثنائية على رأس الأولويات القصوى.اضافة اعلان


وقال الصغيّر أن أي تاجر قد تتعرض أعماله لمخاطر عديدة وخارجه عن الإرادة والسيطرة، ما يتطلب وجود آلية محددة تسانده للحفاظ على إدامة تجارته واستمراريتها.

ولفت إلى أن هنالك تجارا خسروا كل ما يملكون بسبب حريق نتيجة لتماس كهربائي أو غيره، مؤكدا ضرورة إغاثة هذه الفئة بالشكل الذي يضمن استمرارية تجارتهم ونهوضها من جديدة.

وشدد الصغيّر على أن غرفة تجارة عمان حريصة على أموال الهيئة العامة، لكن الجميع يتفق على أهمية دعم أعضاء الغرفة بالشكل المطلوب.

وذكر أن كتلة (التاجر) تحمل مشروعا تحديثيا يركز على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة التاجر وتنتقل بالغرفة إلى مرحلة بناء جديدة في مئويتها الثانية التي ستدخلها العام المقبل، ويحاكي رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرات واسعة تدعم القطاعات التجارية والخدمية والزراعية.

وشدد الصغيّر أن غرفة تجارة عمان هي بيت كل التجار والملاذ لكل تاجر، متعهدة بالعمل المشترك مع الهيئة العامة لمواصلة البناء على الإنجازات السابقة.

يذكر أن كتلة (التاجر) التي يرأسها خليل محمد الحاج توفيق، تضم كلا من: محمد أسامة طهبوب، وفلاح فتحي الصغيّر، وعلاء قاسم ديرانية، ونبيل محمد الخطيب، والدكتور جهاد سالم المعاني وأمجد محمد السويلميين (ابو سويلم)، وبهجت محمد حمدان، وخطاب محمد البنا.

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