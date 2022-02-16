الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

إرادتان ملكيتان بالسماح للحنيطي والمقابلة بحمل وسامين نرويجي وسوداني

الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

الحكومة تعلن عن الصحف الأوسع انتشارا في الاردن

الهندي: إعلان إصابات كورونا يوميا أثار الخوف في نفوس السياح

الحكومة تستوفي 25 إلى 3000 دينار بدل رسوم خدمات جمركية - تفاصيل

الحكومة توافق على إعلان تأسيس 3 أحزاب جديدة

إرادتان ملكيتان بتعيين خريس ودوجان

الأربعاء، 16-02-2022 04:16 م

الصفدي يبحث مع وزير خارجية ولاية نبراسكا الأمريكية العلاقات الاقتصادية

bdf4c589-4e84-4618-b040-865bfec9c6b6


الوكيل الإخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، وزير خارجية ولاية نبراسكا الأمريكية روبرت ايفنين والوفد الاقتصادي والتجاري المرافق له، بحضور رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي.

اضافة اعلان


وتناول اللقاء سُبل تعزيز علاقات التعاون، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعية والتعليمية.


وأكّد الصفدي عُمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأمريكية، مُثمناً الدعم الذي تقدّمُه الولايات المتحدة للمملكة لرفد العملية التنموية.


ووضع الصفدي الوفد في صورة الخطوات التي تتخذها المملكة لتحسين الأداء الاقتصادي، ورفع التنافسية، وتشجيع الاستثمار وإيجاد مساحاتٍ أوسع للقطاع الخاص ودوره.


من جهته، أكّد الوفد الأمريكي أنّ المملكة شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة الأمريكية، وأن ولاية نبراسكا تريد بناء شراكة اقتصادية فاعلة مع المملكة، وتفعيل برامج تعاون في قطاعات متعددة تشمل؛ الزراعة والمياه والتعليم وتبادل الخبرات الفنية وزيادة التعاون على المستوى الأكاديمي وبين الجامعات الأردنية وجامعة نبراسكا.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620d01f3423604212a14fe0c

السعودية ترفض دعوة أمريكية لزيادة إنتاج النفط وتؤكد التزامها باتفاق أوبك+

620cfaa44c59b73dee2421ca

وزير الخارجية التركي يعلن إصابته بفيروس كورونا

2IN9FR7GZ5Amysk0BrQQXaYnulAcbPJPXF2eUWEw

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

aq

التضخم وتقلبات الأسواق المالية وتأثير ذلك على كبرى الشركات العالمية في 2022

620cdbb64c59b76d4d357886

انتخاب السعودية رئيسا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط

شركة-شحن-بحري-505x300-1

ابو عاقولة: البضائع المستوردة من اوكرانيا للأردن شحنت قبل الازمة ولم تتأثر

أخبار متعلقة
mY6EmcC3N5sozRLpnLvwiE5CtT7Z4crVm0bqcqee

بحث تعزيز النشاط التجاري والاستثماري بين الاردن و تونس

620500b942360413db3f5c4e

أداء الاقتصاد الروسي في 2021

158848_11_1478417494

تجار: فوضى في التنزيلات ودعوات لضبطها عبر مواقع التواصل

M63A4562

خبير نفطي: أسعار المحروقات اثقلت كاهل المواطن وعلى الحكومة تثبيتها

720211495051291210046

تجارة الأردن: مقبلون على نظام عالمي جديد

61252f0658b76

القطاع التجاري يؤكد اعتزازه بجهود الملك لبناء اقتصاد وطني قوي