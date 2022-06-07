الصفدي : 80% من التحضيرات لإطلاق مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة تمت

الوكيل الإخباري - كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن 80% من التحضيرات المطلوبة لإطلاق مشروع أنبوب النفط من مدينة البصرة العراقية إلى العقبة قد تمت وانتهت.

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وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والمصري سامح شكري، أمس الإثنين، إن هذا المشروع ينعكس بشكل إيجابي كبير على العراق وعلى الأردن، وأيضا على مصر، موضحاً أن الرؤية هي أن ننطلق من الأردن باتجاه جمهورية مصر العربية.



وتابع أن هذا مشروع كبير يحتاج إلى كثير من الدراسات، ويحتاج إلى كثير من التوافقات وحسب التقييم المشترك فإن 80% من التحضيرات المطلوبة لإطلاق هذا المشروع قد تمت وننتظر الآن الخطوات الأخيرة.



وقال الصفدي إنه قد تم التوافق عليه و لناحية الدراسات الأولية التي تثبت جدوى المشروع تم التوافق عليها، مشيراً إلى أن الدول الثلاثة ماضية في ذلك.