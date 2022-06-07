الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بيروت: الجيش يوقف 64 شخصا حاولوا المغادرة بحرا بطريقة غير شرعية

السلطات السودانية تسمح للبشير بحضور مراسم عزاء زوجته

توزيع الكهرباء: إصلاح اعتداءات على الشبكة في المزار الجنوبي - صور

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

المركزي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع

توقع إنجاز مشروع قانون الاستثمار قبل نهاية الشهر الحالي

الليرة التركية تواصل التراجع بعد تشبث أردوغان بموقفه تجاه الفائدة

مذكرة تفاهم بين الاردن والتشيك للتعاون في مجال الطاقة والتعدين

هيئة الطاقة توضح حول وقف التسجيل على منصة دعم الكهرباء

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% في الربع الأول من 2022

الثلاثاء، 07-06-2022 09:34 ص

الصفدي : 80% من التحضيرات لإطلاق مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة تمت

انبوب نفطي


الوكيل الإخباري - كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن 80% من التحضيرات المطلوبة لإطلاق مشروع أنبوب النفط من مدينة البصرة العراقية إلى العقبة قد تمت وانتهت.

اضافة اعلان


وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والمصري سامح شكري، أمس الإثنين، إن هذا المشروع ينعكس بشكل إيجابي كبير على العراق وعلى الأردن، وأيضا على مصر، موضحاً أن الرؤية هي أن ننطلق من الأردن باتجاه جمهورية مصر العربية.


وتابع أن هذا مشروع كبير يحتاج إلى كثير من الدراسات، ويحتاج إلى كثير من التوافقات وحسب التقييم المشترك فإن 80% من التحضيرات المطلوبة لإطلاق هذا المشروع قد تمت وننتظر الآن الخطوات الأخيرة.


وقال الصفدي إنه قد تم التوافق عليه و لناحية الدراسات الأولية التي تثبت جدوى المشروع تم التوافق عليها، مشيراً إلى أن الدول الثلاثة ماضية في ذلك. 


وأشار الصفدي، إلى مشروع المدينة الصناعية أو المنطقة الحرة على الحدود الأردنية-العراقية، حيث ستعمل الدول الثلاث من أجل إطلاق هذه المدينة موقعاً استثمارياً يأتي إليه كل من يرى جدوى في الاستثمار من أجل أن نحقق التكامل الاقتصادي.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




إقرأ ايضا
img_7686-990x557

المركزي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع

380946_6_1603879337

توقع إنجاز مشروع قانون الاستثمار قبل نهاية الشهر الحالي

112020385725248

الليرة التركية تواصل التراجع بعد تشبث أردوغان بموقفه تجاه الفائدة

2ac3e7f5-1635-4a9e-9174-2a3be1055c54

مذكرة تفاهم بين الاردن والتشيك للتعاون في مجال الطاقة والتعدين

WGGlL

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% في الربع الأول من 2022

Capture-12

تركيا تعتزم شراء القمح الأوكراني بخصم 25%

أخبار متعلقة
Electric-vehicles-hero-752x357

خبير يدعو الحكومة لإلغاء كل الضرائب على المركبات الكهربائية

520222911183805040091

كيف سيستفيد الأردن من مبادرة الشراكة الصناعية مع مصر والإمارات؟

image

صندوق استثماري مشترك بـ10 مليارات دولار بين الأردن والإمارات ومصر

14093569681629284669

تقرير: اقتصاد الأردن ضمن أكثر اقتصاديات الشرق الاوسط تأثرا بالأزمة الأوكرانية

3ea7b98e-6104-4d45-b05b-a1c717f0ef5c

ميناء العقبة بالمرتبة 35 كأكثر الموانئ كفاءة في العالم

266710088_108027511737450_1870538506031717947_n

العقبة لإدارة المرافق تدير جميع العمليات في المنشآت الحيوية بالمدينة